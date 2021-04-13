Дагестан подвел итоги пятилетки зарыблений

В Республике Дагестан за 2015-2020 гг. в рамках госзадания выпустили 1 млрд экземпляров молоди частиковых видов рыб. Это в разы больше показателя за предыдущий пятилетний период, отмечают в Северо-Кавказском теруправлении Росрыболовства.

Молодь выпускают в Аракумские, Нижнетерские, Самурские нерестово-выростные водоемы, а также в бассейны Терека и Сулака. По внутренним водоемам рыба скатывается в Каспийское море.

В 2021 г. на Северном Кавказе в рамках госзадания выпущено 189 тыс. экземпляров молоди каспийского лосося, еще 8 тысяч – в рамках компенсационных выпусков, сообщили Fishnews в пресс-службе территориального управления Росрыболовства.

«По прогнозам науки, роль и значение искусственного воспроизводства будут все больше возрастать по мере усиления антропогенного воздействия на окружающую среду», – обратили внимание в теруправлении. Ученые считают, что во многих случаях искусственное воспроизводство станет единственным способом сохранения ценных водных биоресурсов.

Ихтиофауна Каспийского моря включает 124 вида и подвида, промысловое значение из них имеют не более трех десятков рыб, отметили в ТУ. Типично морских промысловых видов рыб восемь: три вида – кильки, два – пузанки, два – кефали, а также долгинская сельдь.

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