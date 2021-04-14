Россияне рыбу уважают, но не едят

По данным опросов, более половины россиян считают, что едят рыбу реже, чем следовало бы. Можно ли повысить потребление рыбных продуктов и какими способами, на онлайн-конференции обсудили эксперты, а также ретейлеры и другие участники рыбного рынка.

Образ рыбы – мифы и реальность

В ходе онлайн-конференции 13 апреля Центр социального проектирования «Платформа» представил предварительные результаты исследования, которое отражает взгляды населения на ситуацию с потреблением рыбы в России. Обошлось без неожиданностей – рыбу хотя бы несколько раз в месяц включают в рацион 88% опрошенных. Вроде бы высокий уровень, но все-таки ниже, чем у молочных продуктов, мяса, птицы, овощей и фруктов.

Как сообщает корреспондент Fishnews, почти две трети респондентов считают рыбу важной, но не главной частью национальной кухни. Рыбные продукты заметно популярнее у более «взрослой» части населения, чем у молодежи до 24 лет.

Более половины участников исследования заявили, что едят рыбу реже, чем следовало бы. На деле частота потребления оказалась связана с благосостоянием отвечавших – чем выше уровень доходов, тем больше свежей и замороженной рыбы на столе. А вот на популярность полуфабрикатов финансовый фактор практически не влияет.

Исследователи отметили устойчивое представление о рыбе как о здоровой и полезной еде. Об этом заявили более 80% опрошенных, поставив ее на первое место по сравнению с другими источниками белка.

Но есть и другой стереотип – о качестве рыбопродукции. Четверть респондентов уверена, что полезна только свежая рыба, а замороженная не несет никакой пользы. Самый «полезный» имидж у представителей семейства лососевых, треска и другие виды белой рыбы в разы уступают им по ценности в глазах покупателей.

В отличие от зарубежных рынков, в частности, Евросоюза и США, российские потребители пока безразличны к происхождению рыбы. Только 7% покупателей обращают внимание, дикий улов перед ними или продукция аквакультуры.

В числе причин, мешающих увеличить потребление рыбных продуктов, три четверти опрошенных назвали высокую стоимость. Гораздо реже людей не устраивает качество и доступный ассортимент, а также неумение или нежелание разделывать и готовить рыбу.

Похоже, усилия чиновников, годами возмущавшихся, что «рыба дороже мяса», не прошли даром. Цены на рыбные товары, за исключением консервов, считают завышенными более половины опрошенных. Более трети участников исследования убеждены, что хорошую качественную рыбу могут позволить себе только обеспеченные граждане.

В ловушке бедности и традиций

Представители торговых сетей «Перекресток» и «Магнит» подтвердили, что на своем уровне видят тенденцию к уходу молодежи от традиционного потребления рыбы, как и в целом изменения в потребительском поведении. Ретейлеры стараются приспособить к этому свой ассортимент, продвигая ЗОЖ-тематику, расширяя линейку готовых блюд, пробуя нестандартные формы подачи продукта, но сталкиваются с различными проблемами.

Участники дискуссии отметили успешный опыт «Вкусвилла» при работе с поставщиками рыбной продукции, но повторить его большинство конкурентов даже не пытается. Отечественные рыбаки уже дают качественное сырье, а переработчики могут обеспечить разнообразный ассортимент. Но без долгосрочных отношений с сетями у производителей нет стимула вкладываться в модернизацию оборудования и разрабатывать новые виды продукции, считает гендиректор ГК «РОК-1» Александр Старобинский.

На ситуацию воздействуют два фактора: падающие доходы населения и отсутствие крупных игроков, готовых вкладываться в развитие этого сегмента, заявил председатель совета ТПП РФ по развитию потребительского рынка Александр Борисов. «Росстат посчитал, за последние шесть лет говядина выросла [в цене – прим. ред.] на 43%, свинина – на 23%, а рыба мороженая - на 87%, соленая и копченая – на 68%», - сослался он на статистику.

Проблема переработки и реализации, по мнению Александра Борисова, осложняется гигантским логистическим плечом доставки в центр потребления. Плюс действия недобросовестных производителей с подменой видового состава и перебором глазури, создающие скандальную репутацию всей отрасли, и невнимание регулятора, занятого переделом квот. «Но основополагающим, на мой взгляд, фактором является низкий доход населения. Для рыбы это очень важно», – подчеркнул представитель Торгово-промышленной палаты.

Представитель группы «Норебо» Сергей Сенников не согласился с тезисом, что спрос на рыбу определяется исключительно деньгами. «Возьмем две страны: Германия - одна из сильнейших экономик ЕС и Португалия - одна из беднейших. Потребление рыбы в Германии - 15 кг на душу населения, в Португалии - 54 кг, – привел он пример. – Поэтому прямой корреляции между доходом и потреблением нет, это только один из факторов, не меньшую роль играют традиции и культура потребления рыбы».

В отличие от Европы, российские ретейлеры пока только вырабатывают навыки эффективной продажи рыбы. В сетевых магазинах зачастую нет ни оборудования, ни специалистов. Мало кто готов закупать дорогие, но качественные холодильники, строго контролировать температурный режим или помогать ориентироваться потребителю.

«Нас очень удручает вид рыбной полки практически во всех сетях. Мы видим, как рядом лежат продукция высокого качества и продукция, скажем так, дважды перемороженная в пакете со снегом. В результате покупатель думает, что это одно и то же», – указал Сергей Сенников.

Статистика и рекомендации

Общеизвестные рекомендации Минздрава определяют приемлемый уровень потребления рыбы и рыбных продуктов в 22 кг в год. «Если посмотреть на динамику последних 10 лет, то в целом среднедушевое потребление у нас находится, как минимум до 2019 г., на весьма приемлемом уровне – порядка 21 кг», – рассказала независимый эксперт Союза участников потребительского рынка Наталья Иванова.

На практике это не такое уж большое количество – чуть более 60 г рыбы в день для взрослого человека. Правда, к методике расчетов Росстата, который основывается на вылове, у специалистов-рыбников много претензий. «По сути, в домохозяйствах население употребляет гораздо меньше рыбы. И цифры называются от 13 до 17 кг», – указала эксперт.

Но даже эти данные – не более чем «средняя температура по больнице», поскольку частота присутствия рыбы в рационе сильно разнится в зависимости от региона, групп населения, пола, возраста и других демографических характеристик. По словам Натальи Ивановой, у неработающих пенсионеров потребление рыбы выше, чем среднее по России – порядка 30-32 кг в год. Тогда как у многодетных семей либо молодых семей уровни потребления значительно ниже.

Эта разницу можно объяснить опять-таки не одинаковыми финансовыми возможностями. Но ведь на самом деле в витринах магазинов встречаются далеко не только атлантический лосось, тунец, палтус или даже треска, цена на которых может ощутимо кусаться. Российские рыбаки в гораздо больших объемах ловят менее пафосного минтая, скумбрию, навагу, камбалу, путассу, сардину-иваси и прочие недорогие виды рыб. В теории это позволяет представить в супермаркетах ассортимент на самый разный кошелек.

«В нашей стране рыбы достаточно, чтобы удовлетворить спрос любого потребителя. Но не все понимают ценность этой рыбы. Та же самая скумбрия с большим содержанием жира и омега-3 по своим питательным свойствам не хуже, чем любой выращенный лосось, – напомнил Сергей Сенников. – У поставщиков есть достаточно большой потенциал по увеличению спектра продукции и ее презентации. Но все это должно происходить на фоне популяризации потребления рыбы в целом, причем начиная с детского возраста».

Как в этой ситуации может действовать государство? «Помимо информационных и просветительских программ, которые нужно делать, государство может сделать госзаказ», – предложил Александр Борисов. Он напомнил, что по расчетам, централизованные закупки для школ, армии, тюремной системы и других госнужд способны поглотить до 700 тыс. тонн рыбы – более чем серьезный вклад в ее продвижение к потребителю. Еще одна перспективная точка приложения сил – это программа адресной продовольственной помощи, идея которой сейчас активно обсуждается в ведомствах.

Определенные шаги способны предпринять и торговые сети. «Очевидная задача – улучшить привлекательность рыбной полки, – поддержал мнение рыбаков представитель ТПП. – Можно стимулировать продажи рыбы с помощью промоакций. И, разумеется, совместное планирование с переработчиками, может быть, даже создание новых брендов или СТМ. Здесь есть поле для работы, и это могло бы привести к взаимной пользе и рыбникам и ретейлу».

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Анна ЛИМ, Fishnews