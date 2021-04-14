Лов минтая продолжает тормозить погода

К 11 апреля отечественные компании добыли 863,3 тыс. тонн минтая (85% от уровня прошлого года), приводит Росрыболовство данные ЦСМС. Работе флота по-прежнему мешают циклоны и льды.

В Охотском море добыто 781,5 тыс. тонн минтая (83,9% от уровня 2020 г.). Согласно бассейновым правилам рыболовства, специализированный промысел в Северо-Охотоморской подзоне был прекращен с 10 апреля, в Камчатско-Курильской и Западно-Камчатской подзонах – с 1 апреля.

Тихоокеанской сельди с начала года добыто 107,1 тыс. тонн – это на 54,8% больше, чем на отчетную дату прошлого года, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства. Трески наловили 56,9 тыс. тонн, что соответствует уровню 2020 г.

По данным федерального агентства, 14 апреля по прогнозу на север Сахалина со стороны Татарского пролива подойдет глубокий циклон. «На северо-западе акватории ветер усилится до штормового – до 12–17 м/с, в порывах до 20–25 м/с, – предостерегли в ведомстве. – К 15 апреля циклон ослабеет, и оставшаяся неделя будет относительно спокойной за исключением 17 апреля, когда ожидается усиление южного ветра до 10–15 м/с».

Отмечено, что ледовая обстановка в местах работы флота остается тяжелой. В заливе Шелихова временами открываются участки чистой воды, которые затем затягиваются дрейфующими ледяными полями. Температура воздуха и воды в северных районах остается ниже 0°C, и льдообразование там продолжается.

Загрузка холодильников в портах Приморского края составляет 83,3%. Стоимость доставки рыбы железнодорожным транспортом из Владивостока в центральные регионы страны не изменилась: 11,5–13,5 рубля за килограмм. За прошедшую неделю по железной дороге отправлено 13,5 тыс. тонн рыбопродукции.

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