Приморье готовится к открытию лодочной навигации

В Приморском крае навигация для маломерных судов откроется 17 апреля, обещал губернатор Олег Кожемяко. Он призвал готовить лодки и снасти для рыбалки.

Открытие навигации глава региона анонсировал в своем «Инстаграме». Соответствующее распоряжение выйдет на текущей неделе, сообщили Fishnews в пресс-службе краевого правительства.

Губернатор отметил, что от приморцев поступает много просьб открыть навигацию пораньше.

«Погода в этом году благоволит, да еще и рыбалка хорошая началась. Так что готовьте лодки и снасти, открываем навигацию с 17 апреля, в грядущую субботу можно будет пройтись по волнам, подышать морским воздухом», – обратился к жителям края Олег Кожемяко.

Сейчас профильные ведомства готовятся к открытию навигации. Специалисты напомнили, что выход на акваторию разрешен маломерным судам, состоящим на учете в краевом ГИМС МЧС России и прошедшим освидетельствование. Перед выходом в море необходимо проверить исправность судна и укомплектованность необходимыми средствами связи и спасения, провести краткий инструктаж пассажиров по правилам поведения и безопасности.

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