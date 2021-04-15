Науке и рыбоохране могут добавить средств

Правительство рассмотрит возможность выделения Росрыболовству в 2021 г. бюджетных ассигнований из резервного фонда кабмина. Средства предполагается направить на экспедиционные рейсы, ремонт НИСов и парусников, рыбоохранные рейды.

Вопрос включен в повестку десятого заседания правительства, сообщает корреспондент Fishnews. Федеральному агентству предлагается выделить деньги на реализацию мероприятий госпрограмм «Развитие рыбохозяйственного комплекса» и «Научно-технологическое развитие Российской Федерации».

«Проект акта продиктован необходимостью проведения: рыбохозяйственных экспедиционных исследований для определения запаса водных биологических ресурсов; ремонтных работ на научно-исследовательских и учебных парусных судах; рыбоохранных рейдов с использованием техники и оборудования», - говорится в пресс-релизе кабмина.

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