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Директор Востокгосплана Михаил КУЗНЕЦОВ и президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман ЗВЕРЕВ подписали соглашение о сотрудничестве. Фото пресс-службы ВАРПЭ

ВАРПЭ и Востокгосплан будут сотрудничать в интересах развития Дальнего Востока

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев и директор ФАНУ «Востокгосплан» Михаил Кузнецов подписали соглашение о сотрудничестве. Оно предусматривает совместные исследования и разработки по актуальным проблемам развития рыбохозяйственного комплекса ДФО.

Соглашение также предполагает проведение совместных экспертиз социально-экономического развития рыбной отрасли Дальнего Востока и действующих документов стратегического планирования. Предусмотрена и организация научных мероприятий, рассказали Fishnews в пресс-службе Минвостокразвития.

«Освоение Дальнего Востока в XX веке неразрывно связано с рыбной отраслью и государственным планированием. И вот мы снова возвращаемся к хорошо себя зарекомендовавшим инструментам пространственного развития важнейшего для России региона. Задача, которую мы вместе с учеными и экспертами Востокгосплана ставим перед собой, – повысить долю рыбохозяйственного комплекса в валовом региональном продукте Дальнего Востока. Без глубокого научного осмысления, без элементов государственного планирования такую масштабную задачу – не решить. Мы уверены, что союз рыбаков и ученых поможет это сделать», – заявил президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев.

Директор Востокгосплана в свою очередь отметил, что ВАРПЭ является одной из самых влиятельных ассоциаций рыбной отрасли в мире и ведущей в Российской Федерации.

«Мы ценим возможности сотрудничества, которые открываются для нас – как научного учреждения, занимающегося проблемами Дальнего Востока и Арктики, с подписанием соглашения с ВАРПЭ. Рассчитываем, что это положит начало тесной кооперации на благо развития рыбопромышленного рынка, где предприятия Дальнего Востока играют значимую роль», – подчеркнул Михаил Кузнецов.

Востокгосплан – подведомственное учреждение Минвостокразвития. ФАНУ выполняет научно-исследовательские и экспертно-аналитические работы в области социально-экономического развития Дальнего Востока и Арктической зоны России. Кроме того, Востокгосплан активно участвует в обеспечении деятельности органов власти РФ и институтов развития путем предоставления аналитики и передовых научных исследований.

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Fishnews

  • Директор Востокгосплана Михаил КУЗНЕЦОВ и президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман ЗВЕРЕВ подписали соглашение о сотрудничестве. Фото пресс-службы ВАРПЭ
  • Директор Востокгосплана Михаил КУЗНЕЦОВ и президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман ЗВЕРЕВ подписали соглашение о сотрудничестве. Фото пресс-службы ВАРПЭ
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