Уникальную природу Кубани защитят новыми ООПТ

Муниципалитетам Краснодарского края поручено активизировать работу по созданию особо охраняемых природных территорий местного значения. Планируется сформировать в регионе 34 таких ООПТ общей площадью более 146 га.

В 2016 г. глава Кубани Вениамин Кондратьев поручил муниципалитетам создавать особо охраняемые природные территории местного значения, сообщили Fishnews в пресс-службе региональной администрации. Это мера для защиты уникальных мест от застройки и хозяйственной деятельности.

С января 2016 г. к настоящему времени в крае уже создано 35 ООПТ в границах 18 муниципалитетов, отметил вице-губернатор Сергей Болдин на совещании с главами муниципальных образований. «В планах – формирование еще 34 таких ООПТ общей площадью более 146 га», – подчеркнул он.

Вице-губернатор поручил главам муниципалитетов оперативнее готовить дорожные карты по формированию ООПТ с указанием конкретных мероприятий, сроков их исполнения и ответственных лиц. Координировать работу продолжит министерство природных ресурсов Краснодарского края.

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