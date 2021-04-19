Марифермеры смогут поторговаться за участок в заливе Анива

На электронный аукцион выставлен морской рыбоводный участок у берегов Сахалина – в заливе Анива. Площадь РВУ превышает 200 га, заявки принимаются до 16 мая.

Торги организует Росрыболовство, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, площадь участка СООМ-231 – 204 га, стартовая цена – 1,97 млн рублей. РВУ можно использовать как для пастбищной, так и для индустриальной аквакультуры.

Акватория предоставляется в пользование на 25 лет. Торги стартуют 24 мая на электронной площадке ООО «РТС-тендер».

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