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Режим водохранилищ Нижней Волги обещали адаптировать для рыбной отрасли

Росводресурсы утвердили компромиссный сценарий режима работы водохранилищ для Нижней Волги. В ведомстве отметили, что важно учесть интересы рыбного хозяйства Астраханской области при весеннем спецпопуске.

Регулирование режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада обсудили 16 апреля на заседании межведомственной рабочей группы. По информации Росводресурсов, в марте суммарный приток воды составил 8,6 куб. км, что близко к норме. Прогноз Росгидромета на апрель также не выходит за границы нормы и составляет 47-67 куб. км. Общий приток по каскаду во втором квартале ожидается на уровне 135-165 куб. км – это 94% от нормы.

С учетом этих данных и рекомендаций участников рабгруппы был определен режим работы с 21 апреля и до 10 мая на Шекснинском, Иваньковском, Угличском, Рыбинском, Нижегородском, Чебоксарском, Камском, Воткинском, Нижнекамском и Саратовском водохранилищах.

Для Нижней Волги подготовлен сценарий специального весеннего попуска. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росводресурсов, это связано с необходимостью создать благоприятные условия для сельского хозяйства Волгоградской области и обеспечения питьевой водой жителей низовий Волги. В ведомстве подчеркнули, что также важно учесть интересы рыбохозяйственной отрасли Астраханской области.

По графику 19 апреля сбросные расходы Куйбышевского гидроузла составят 8000 ± 300 кубометров в секунду, Волгоградского – 7000 ± 300 кубометров в секунду. Каждый день этот объем будет повышаться на 3000 и 2000 кубометров в секунду соответственно.

С 25 апреля сбросные расходы на Куйбышевском водохранилище составят 25000 ± 500 кубометров в секунду, такой режим будет действовать 8 дней. На Волгоградском водохранилище к аналогичному объему подойдут 28 апреля и продержат 5 дней.

С 3 мая объем сброса будут постепенно уменьшать и к 7 мая он составит 14000 ± 500 кубометров в секунду для Куйбышевского гидроузла и 16000 ± 500 кубометров в секунду для Волгоградского.

«Режимы будут оперативно корректироваться в зависимости от складывающихся обстоятельств – гидрометеорологической и водохозяйственной обстановки. Если позволят условия, то период рыбохозяйственной полки для нужд Астраханской области будет продлен до максимально возможного», – отметил замруководителя Росводресурсов Вадим Никаноров.

Следующее заседание межведомственной рабочей группы запланировано на 6 мая.

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