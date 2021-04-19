Контрабандных карпа и сазана не пустили в Казахстан

Пограничники Астраханской области пресекли попытку незаконного вывоза в Республику Казахстан около 19 тонн частиковых. Предположительная рыночная стоимость партии составляет примерно 2 млн рублей.

Грузовик проверили на автомобильном пункте пропуска «Караузек», сообщили Fishnews в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области.

«В ходе осмотра транспортного средства обнаружено около 19 тонн рыбы частиковых видов (карп, сазан). Перевозчик груза, уроженец соседнего государства, представил на немаркированную рыбную продукцию фиктивные ветеринарно-сопроводительные документы», - отметили в пресс-службе.

По информации правоохранителей, задержан организатор преступления - гражданин России. В отношении него возбудили уголовное дело по факту контрабанды стратегически важных ресурсов в крупном размере с использованием поддельных документов.

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