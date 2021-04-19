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Гринпис бьет тревогу из-за применения дрифтерных сетей в Индийском океане. Фото пресс-службы экологической организации

Гринпис бьет тревогу из-за дрифтера в Индийском океане

Представители Greenpeace выявили активное использование запрещенных дрифтерных сетей в северо-западной части Индийского океана. По мнению экологов, этот промысел уничтожает морскую флору и фауну в одной из самых уязвимых акваторий.

В течение двух недель сотрудники природоохранной организации вели мониторинг в северо-западной части Индийского океана. За время мониторинга они сняли на видео семь судов, использовавших дрифтерные сети для промысла тунца в пределах акватории в 20 кв. миль (около 50 кв. км). Кроме того, еще восемь судов были обнаружены с помощью радара. Судя по маневрированию, этот флот также работал дрифтерными сетями, пишет Reuters.

В Greenpeace считают, что если популяция желтоперого тунца продолжит сокращаться нынешними темпами, продовольственной безопасности и экономике региона будет нанесен мощный удар.

Как сообщает корреспондент Fishnews, использование в открытых частях Мирового океана дрифтерных сетей ООН запретила 30 лет назад. Представители Greenpeace в своем докладе задаются риторическим вопросом: в чем смысл запрета, если его нарушают все рыболовные суда, которые экологи видели в ходе мониторинга?

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