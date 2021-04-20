Озера Омской области хотят задействовать для промысла

В Омской области на конкурс выставили 13 участков под промышленное рыболовство. Заявки можно направлять до 17 мая – дня вскрытия конвертов.

Организатор торгов – региональное министерство природных ресурсов и экологии, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно конкурсной документации, рыболовные участки расположены на озерах в Знаменском, Крутинском, Называевском, Тевризском, Тюкалинском, Колосовском и Тарском районах.

Площадь предоставляемых в пользование акваторий – от 20 до 952 га, стартовые цены – от 60 рублей до 2,9 тыс. рублей.

Критерии оценки заявок – средневзвешенные показатели освоения лимитов, среднесуточное производство рыбопродукции и средняя численность работников за последние четыре года, а также размер предлагаемой платы. Участки предоставляются на 20 лет.

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