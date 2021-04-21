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Россельхознадзор разъясняет порядок проведения переаттестации российских рыбоперерабатывающих предприятий/судов на соответствие требованиям КНР

Россельхознадзор рассказал о переаттестации поставщиков в Китай

Россельхознадзор опубликовал разъяснения о порядке переаттестации российских рыбоперерабатывающих предприятий/судов на соответствие требованиям КНР.

Ветеринарное ведомство отметило, что его пресс-релиз - реакция на статью в одном из СМИ. Fishnews приводит разъяснения Россельхознадзора полностью:

«В конце ноября 2020 года Россельхознадзор был уведомлен Главным Таможенным Управлением Китая (ГТУ КНР) о необходимости проведения переаттестации предприятий, уже включенных в китайский реестр импортеров.

Информация о новых требованиях ГТУ КНР была оперативно размещена на сайте ведомства 26 ноября прошлого года.

По заявлению китайской стороны, Россельхознадзор должен был провести эту работу до конца 2020 года. Основанием для выдвижения новых условий стали неоднократные выявления следов коронавируса на упаковке рыбной продукции, импортируемой из России.

Для проведения переобследования ГТУ КНР предоставило в Россельхознадзор формы досье, которые должны быть заполнены как в отношении предприятий и судов, уже включенных в список ранее одобренных экспортеров продукции водного промысла и аквакультуры, так и заинтересованных в получении аттестации.

К досье должен быть приложен большой пакет документов, подтверждающих соответствие предприятий/судов требованиям КНР.

На момент получения запроса в Реестре российских компаний-экспортеров рыбной продукции в Китай находилось 899 предприятий.

Учитывая, что в этот перечень включено значительное количество сезонных предприятий, а также судов (включая незаходные), Россельхознадзор предложил направить до конца года только список объектов, рекомендуемых к приостановке поставок, а затем в плановом порядке начать формировать досье предприятий, соблюдающих требования Китая.

Согласно этим договоренностям, 24 декабря 2020 года в адрес ГТУ КНР был отправлен перечень из 59 предприятий/судов, рекомендуемых к приостановке поставок рыбопродукции в Китай.

С начала 2021 года Россельхознадзор совместно с подведомственным ФГБУ «Нацрыббезопасность» приступил к переаттестации остальных компаний. На сегодняшний день проведены проверки и направлены в ГТУ КНР досье по 446 предприятиям и судам (53% от 840 объектов, включенных в настоящее время в китайский реестр) [пресс-релиз был опубликован 20 апреля – прим. Fishnews].

Об этапах этой деятельности Россельхознадзор информировал профильные ассоциации, предприятия и заинтересованных лиц в ходе многочисленных видеоконференций, письмами и с помощью пресс-релизов (1), (2) на официальном сайте.

Указанная работа проводится на абсолютно безвозмездной для бизнес-сообщества основе (вопреки информации, представленной в статье primpress.ru). Она осуществляется путем сбора комплекта документов по форме, запрашиваемой ГТУ КНР, в которую входят документы по обеспечению безопасности продукции, отправляемой на экспорт в КНР.

В рамках подтверждения корректности и достоверности предоставленных компаниями документов при необходимости проводятся также выездные или видеопроверки.

Перечень необходимой информации расположен по ссылке. Анкеты для переаттестации опубликованы на русском и английском языках».

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НазадМетки: КНРаквакультуракитайроссельхознадзор
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