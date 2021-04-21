Российской рыбной муке открыли дорогу во Вьетнам

Россельхознадзор и вьетнамские коллеги согласовали ветеринарный сертификат на экспорт в республику кормовой муки из рыбы, морских млекопитающих, ракообразных и других беспозвоночных.

Электронная версия сертификата в ближайшее время будет размещена на официальном сайте Россельхознадзора, сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства.

Предприятия, заинтересованные в поставках своей продукции во Вьетнам, должны пройти обследование и быть внесены в реестр компаний, имеющих право на экспорт (ИС «Цербер»).

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews