Минсельхоз обновит правила ветеринарно-санитарной экспертизы рыбы

Министерство сельского хозяйства опубликовало проект новых правил назначения и проведения ветеринарно-санитарной экспертизы морской рыбы, морских водных беспозвоночных и непереработанной продукции из них.

Документ размещен на портале regulation.gov.ru. «Настоящие ветеринарные правила назначения и проведения ветеринарно-санитарной экспертизы морской рыбы, водных беспозвоночных и непереработанной рыбной продукции из них устанавливают обязательные для исполнения требования при назначении и проведении ветеринарно-санитарной экспертизы морской рыбы, морских водных беспозвоночных и непереработанной рыбной продукции, изготовленной из них», - говорится в проекте.

Отмечено, что ВСЭ проводится перед выпуском продукции в обращение, сообщает корреспондент Fishnews. При этом в проекте сказано, что ветеринарно-санитарной экспертизе не подлежит рыбопродукция, прошедшая тепловую обработку (кроме замораживания и охлаждения), копчение, консервирование, созревание, сквашивание, посол, а также сушку, маринование, концентрирование, экстракцию, экструзию или сочетание этих процессов.

Новые правила в случае их принятия вступят в силу с 1 марта 2022 г. При этом приказ Минсельхоза от 13 октября 2008 г. № 462 будет признан утратившим силу.

Больше новостей читайте в телеграм-каналеFishnews.

Fishnews