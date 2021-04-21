От рыбопромышленников Камчатки принимают заявки на лосось

В Камчатском крае юридические лица могут подать заявления на объемы лососей для промысла и организации любительской рыбалки по 26 апреля включительно.

Организацию «красной» путины на Камчатке обсудила региональная комиссия по регулированию добычи анадромных видов рыб, сообщает корреспондент Fishnews.

Согласно протоколу заседания, в этом году для промышленного, любительского и традиционного рыболовства в регионе рекомендовано в общей сложности свыше 359 тыс. тонн тихоокеанских лососей. Из них 295 тыс. тонн составляет горбуша, 24,74 тыс. тонн – кета, 29,43 тыс. тонн – нерка, 9,5 тыс. тонн – кижуч, 355 тонн – чавыча и 6 тонн - сима.

Комиссия установила объемы для традиционного рыболовства КМНС. Всего для представителей коренных народов края зарезервировано около 7,5 тыс. тонн тихоокеанских лососей. Это 3,7 тыс. тонн горбуши, 2,1 тыс. тонн кеты, 953 тонны нерки, 625 тонн кижуча, 62 тонны чавычи.

Также определены объемы добычи на одного представителя КМНС – в зависимости от района. Лимиты предоставляются только тем, кто своевременно направил заявку.

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