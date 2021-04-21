Запасы рыб Балтики обсудили с общественностью

Участники общественных слушаний на площадке Атлантического филиала ВНИРО одобрили материалы ОДУ рыб Балтийского моря на 2022 г. Следующий этап – прохождение государственной экологической экспертизы.

В Атлантическом филиале Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии 15 апреля прошли общественные слушания по материалам общего допустимого улова на 2022 г. Специалисты филиала представили информацию по ОДУ рыб в Балтийском море, Куршском и Калининградском (Вислинском) заливах, ранее одобренные ученым советом ВНИРО.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе АтлантНИРО, величина запаса восточно-балтийской трески находится на исторически минимальном уровне. В 2020 г. квота была установлена на уровне 5,5 тыс. тонн и освоена менее чем на 33%. В результате ОДУ трески в 25-32 подрайонах ИКЕС для российских компаний в 2022 г. может составить 2 тыс. тонн.

Запасы двух других важнейших объектов промысла – балтийской сельди (салаки) и шпрота (кильки) находятся в биологически безопасных пределах, однако имеют тенденцию к небольшому снижению. ОДУ салаки на 2022 г. может составить 27,2 тыс. тонн, шпрота – 44,2 тыс. тонн.

По данным ученых, промысловые запасы речной камбалы и атлантического лосося существенных изменений не претерпели.

В Куршском и Калининградском (Вислинском) заливах основные промысловые виды – лещ, судак, чехонь, плотва – находятся в удовлетворительном состоянии. «Прогнозные объемы ОДУ водных биоресурсов на 2022 г. для большинства ресурсов соответствуют таковым предшествующих лет, что позволит осуществлять стабильное рыболовство в водоемах», – отметили в пресс-службе филиала.

Участники общественных слушаний одобрили представленные материалы. По результатам обсуждения подготовлен протокол, который будет направлен во ВНИРО, а затем приложен к документации для прохождения прогнозом государственной экологической экспертизы.

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