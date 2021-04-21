«Витязь-Авто» укрепляет позиции своего минтая на внешнем рынке

Компания «Витязь-Авто» сертифицировала снюрреводный промысел минтая на Западной Камчатке на соответствие требованиям Морского попечительского совета (MSC). Это необходимо для продвижения российской продукции глубокой переработки на экспортных направлениях.

Камчатская компания «Витязь-Авто» подтвердила соответствие снюрреводного промысла минтая стандартам устойчивого рыболовства. Сертификат распространяется на добычу снюрреводами в Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонах.

«Это промысловые районы, где у нас обеспечен полный цикл от вылова до выпуска готовой продукции», - рассказал Fishnews генеральный директор «Витязь-Авто» Алекс Раманаускас. Компания производит рыбопродукцию на современных береговых заводах в селе Устьевое и поселке Озерновский на западном побережье. «В принципе мы в состоянии переработать на этих предприятиях весь объем минтая, которым располагаем в этих подзонах», - отметил руководитель компании.

«Витязь-Авто» стала одной из первых компаний в России, сертифицировавших по стандартам Морского попечительского совета промысел лосося. Теперь процедура пройдена по добыче минтая. Это должно усилить позиции российского производителя продукции глубокой переработки на внешних рынках - Европы, Азии, Америки.

Ситуация с ограничениями поставок рыбного сырья в Китай, с одной стороны, создала сложности для российских добытчиков, с другой - это возможность получить часть тех ниш, которые до этого занимали китайские компании по экспорту продукции с высокой степенью переработки. «Это довольно-таки неплохой шанс, чтобы реализовать эти планы», - считает Алекс Раманаускас.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews