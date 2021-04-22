Бассейн Амура зарыбляют мальками кеты

Лососевые рыбоводные заводы Амурского филиала ФГБУ «Главрыбвод» начали выпуски молоди кеты в рамках госзадания. Всего в этом году планируется отправить в дикую природу более 50 млн мальков.

Первый выпуск состоялся 20 апреля на Анюйском рыбоводном заводе (Хабаровский край). В реку Анюй специалисты отправили более 25 млн экземпляров молоди кеты средней навеской 0,661 г.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе Главрыбвода, предприятие оставило на подращивание еще 1,622 млн мальков кеты. Их отправят в свободное плавание позднее в целях выполнения компенсационных мероприятий.

Следующие выпуски молоди в рамках госзадания пройдут на Гурском и Удинском рыбоводных заводах. Эти предприятия тоже находятся в Хабаровском крае

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