Рыбопромышленные компании Эквадора ждут онлайн-проверок

Россельхознадзор и эквадорские коллеги готовятся провести видеоинспекции 26 компаний рыболовства и аквакультуры республики. Предприятиям, прошедшим проверку, разрешат экспорт в РФ и другие страны Евразийского экономического союза.

Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт и министр промышленности, внешней торговли, инвестиций и рыболовства Республики Эквадор Иван Онтанеда Беру провели переговоры в режиме видеоконференции.

Было отмечено, что, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, наблюдается рост поставок эквадорской рыбо- и морепродукции. «По данным на 16 апреля 2021 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года отгрузка мороженой рыбы увеличилась в 2,5 раза, до 5,4 тыс. тонн, а ракообразных - в 2 раза, до 8,5 тыс. тонн», - рассказали Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора.

Сергей Данкверт сообщил, что с 21 апреля снимаются временные ограничения на поставки морепродукции одного из эквадорских предприятий. Решение приняли после предоставления всех отчетов, запрошенных российским ведомством.

«В ближайшее время стороны намерены согласовать план проведения видеоинспекций 26 эквадорских компаний аквакультуры и рыболовства для включения их в Реестр предприятий третьих стран, допущенных к экспорту на территорию РФ и Евразийского экономического союза», - отметили в пресс-службе.

В российском ведомстве ожидают дополнительных материалов по этим предприятиям. Также в преддверии онлайн-мониторинга намечены консультации технических специалистов двух стран.

Кроме того, как заявил Сергей Данкверт, Россельхознадзор анализирует предоставленную эквадорскими коллегами актуальную информацию по предприятиям рыбной отрасли. В конце 2020 г. в адрес российской стороны направили материалы для внесения изменений в реестр предприятий третьих стран по видам деятельности компаний-экспортеров.

Компетентные органы Эквадора выразили готовность выполнять все требования законодательства Российской Федерации и ЕАЭС и «поддерживать высокий уровень качества местной продукции».

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