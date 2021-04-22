ПИНРО и Мурманский университет планируют совместную работу

Полярный филиал ВНИРО и Мурманский государственный технический университет заключили договор о сотрудничестве. Стороны намерены интегрировать образовательную и научно-исследовательскую деятельность.

Подписи под документом поставили руководитель ПИНРО Вячеслав Мухин и врио ректора МГТУ Светлана Деркач на международной научной конференции «Арктика: история и современность».

Как сообщили Fishnews в пресс-службе филиала, решение о заключении договора было принято после встречи губернатора Мурманской области Андрея Чибиса и директора Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Кирилла Колончина.

Планируется, что основой взаимоотношений двух организаций станет взаимное привлечение сотрудников на договорной основе для участия в образовательной и научной деятельности. А также совместные научно-образовательные проекты, исследования и экспериментальные разработки.

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