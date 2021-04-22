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Разбор научного улова. Фото пресс-службы Азово-Черноморского филиала ВНИРО

Судак и тарань не спешат нереститься в кубанские лиманы

Специалисты АзНИИРХ отмечают низкую динамику нерестового хода судака и тарани в азовских лиманах Краснодарского края. По данным ученых, это происходит из-за нехарактерно низких температур воздуха и воды.

Комплексные экспедиционные исследования сотрудники Азово-Черноморского филиала ВНИРО проводили с 5 по 17 апреля. Ученые собирали материал о состоянии, численности и распределении производителей полупроходных судака и тарани в азовских лиманах Кубани. Для оценки интенсивности захода рыб на нерест специалисты производили контрольные обловы водоемов в соответствии с сеткой станций.

Участники экспедиции отметили низкую динамику нерестового хода судака и тарани. Причина - нехарактерно низкие для этого времени года температуры воздуха и воды (3-12ºС и 5-7ºС соответственно), сообщили Fishnews в пресс-службе АзНИИРХ.

«Так, в центральной группе Ахтарско-Гривенской системы лиманов было зафиксировано незначительное количество производителей тарани и судака, - рассказали в филиале. - В сетных уловах преобладали карась и окунь, также присутствовали красноперка, лещ, густера, пиленгас».

В водоемах Темрюкского района до 96% численности сетных уловов составлял карась, а количество судака и тарани в уловах было штучным. Аналогичная картина наблюдалась в Большом Ахтанизовском лимане.

«Во всех обследованных водоемах лишь единично отмечались отнерестившиеся особи. Практически все производители судака и тарани были на 4-5 стадии зрелости», - отметили в АзНИИРХ.

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Fishnews

  • Разбор научного улова. Фото пресс-службы Азово-Черноморского филиала ВНИРО
  • В сетных уловах преобладали карась и окунь. Фото пресс-службы Азово-Черноморского филиала ВНИРО
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