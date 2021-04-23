Низовья Печоры распределяют под рыбный промысел

В Ненецком автономном округе объявлен конкурс на 7 участков под промышленное рыболовство в нижнем течении реки Печора. Заявки принимаются до 25 мая – дня вскрытия конвертов.

Торги организует Североморское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно конкурсной документации, все рыболовные участки расположены в границах Заполярного района НАО. Площадь предоставляемых акваторий - от 149 га до 643 га, стартовые цены – от 480 рублей до 2,1 тыс. рублей.

Участки предназначены для вылова атлантического лосося (семги), горбуши, щуки, сига и других промысловых рыб. Акватории предоставляются на 20 лет.

Критерии оценки заявок – средневзвешенные показатели освоения лимитов, среднесуточное производство рыбопродукции и средняя численность работников за последние четыре года, а также размер предлагаемой платы. Вскрытие конвертов предполагается провести в Мурманске.

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