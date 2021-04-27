Рыбным запасам Татарстана помогают расти

В Республике Татарстан с 2015 г. наблюдается увеличение популяций рыбы. Сейчас общая квота для промысла превышает 4 тыс. тонн – это на 600 тонн больше, чем 5 лет назад, сообщила представительница регионального госкомитета по биоресурсам.

На состоянии популяций позитивно отражаются борьба с браконьерством и меры по поддержанию воспроизводства рыбы, отметила начальник отдела водных биологических ресурсов госкомитета республики по биоресурсам Ирина Мустакимова на пресс-конференции.

По ее словам, в 2020 г. предприятия всех форм собственности выпустили в водоемы региона в рамках компенсационных мероприятий более 860 тыс. мальков, сообщает корреспондент Fishnews.

Ирина Мустакимова обратила внимание, что нерестовый период в Татарстане характерен нестабильным уровнем Куйбышевского водохранилища, поэтому большое внимание уделяется созданию искусственных нерестилищ.

Так, с 2018 г. установлено более 70 км нерестилищ из елового лапника. Представительница комитета подчеркнула, что рыба охотно пользуется ими, при проверке «эти еловые ветки достаются все в икре».

«По подсчетам ученых, если говорить о 70 км таких сооружений, то к воспроизводству ожидается более 30 тонн различных видов рыб», - заявила Ирина Мустакимова.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews