На озера Зауралья приглашают аквафермеров
На аукцион выставлены 14 рыбоводных участков на озерах Курганской области - под пастбищную аквакультуру. Заявки принимаются до 30 июня.
Торги организует Нижнеобское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, участки расположены в Шатровском, Щучанском, Куртамышском, Половинском, Каргапольском, Сафакулевском, Варгашинском, Петуховском и Лебяжьевском районах.
Площадь акваторий - 16,8 га до 133 га, стартовые цены – от 13,4 тыс. до 106,4 тыс. рублей.
Аукцион планируется провести 8 июля в Тюмени. С победителями заключат договоры на 25 лет на условиях совместного водопользования.
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