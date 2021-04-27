На озера Зауралья приглашают аквафермеров

На аукцион выставлены 14 рыбоводных участков на озерах Курганской области - под пастбищную аквакультуру. Заявки принимаются до 30 июня.

Торги организует Нижнеобское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, участки расположены в Шатровском, Щучанском, Куртамышском, Половинском, Каргапольском, Сафакулевском, Варгашинском, Петуховском и Лебяжьевском районах.

Площадь акваторий - 16,8 га до 133 га, стартовые цены – от 13,4 тыс. до 106,4 тыс. рублей.

Аукцион планируется провести 8 июля в Тюмени. С победителями заключат договоры на 25 лет на условиях совместного водопользования.

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