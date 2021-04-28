Россельхознадзор меняет карту

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщила о реорганизации территориальных управлений. Изменения предусмотрены и по рыбодобывающим регионам.

Реорганизация проводится для совершенствования организации работы, рассказали Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора.

В результате преобразования двух территориальных управлений службы - по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям и по Новгородской и Вологодской областям - 23 апреля образовано Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора. Центр объединенного территориального органа находится в Санкт-Петербурге.

Продолжают реорганизацию управление Россельхознадзора по Республике Карелия, Архангельской области и Ненецкому автономному округу, управление по Мурманской области и управление по Республике Коми. Таким образом создается Североморское межрегиональное управление. Центр объединенного территориального органа будет располагаться в Петрозаводске.

Полномочия нового, Кавказского межрегионального, управления с 26 апреля распространяются на территории Дагестана, Ингушетии и Чечни с центром в Махачкале.

Зарегистрировано Северо-Кавказское межрегиональное управление Россельхознадзора с регионами ответственности в Ставропольском крае, Карачаево-Черкесской, Кабардино-Балкарской республиках и Северной Осетии - Алании. Управление структурой осуществляется в Ставрополе.

Присоединением управления Россельхознадзора по Воронежской и Липецкой областям к управлению по Белгородской области образовано управление по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям. Центр объединенного территориального органа располагается в Воронеже.

Завершена процедура регистрации территориального управления по Владимирской, Костромской и Ивановской областям с центром во Владимире.

19 апреля внесена запись в ЕГРЮЛ об объединении управления Россельхознадзора по Тверской области и управления по Ярославской области. Руководство новообразованным структурным подразделением осуществляется в Твери.

Завершена регистрация управления по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю с административным центром в Кирове.

В целях совершенствования организации деятельности Россельхознадзора также будут объединены территориальные управления по Саратовской и Самарской областям и Челябинской и Курганской областям с центрами в Саратове и Челябинске соответственно.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews