Браконьеры КНР стали чаще промышлять в южнокорейских водах

В Южной Корее отмечают возросшую активность китайских крабовых браконьеров, вторгающихся в морское пространство республики со стороны КНДР. Причинами называют пандемию, а также ослабший контроль у северного соседа.

По информации правительства Республики Корея, в апреле нынешнего года в исключительную экономзону страны китайские браконьерские суда вторгались в среднем 240 раз в сутки. Это в 3 раза больше, чем в апреле 2020 г., и в 2,6 раза - чем в апреле 2019 г., подсчитала южнокорейская газета «Чунъанъ ильбо».

Традиционно нелегальные рыбаки из КНР проникают в южнокорейские воды Желтого моря с марта по июнь – это сезон промысла голубого краба газами (Portunus trituberculatus). Чаще всего днем браконьеры находятся к северу от Северной разграничительной линии (не признаваемой КНДР морской границы между двумя Кореями), а в ночное время переходят ее для незаконного лова, сообщает корреспондент Fishnews.

С 2015 г. количество таких нарушений неуклонно сокращалось, в апреле 2018 г. оно достигло минимума - 50 судов в сутки. Однако сейчас браконьеры внезапно активизировались, так что южнокорейские патрульные корабли были вынуждены задержать уже шесть китайских судов.

Причинами сложившейся ситуации в Южной Корее называют последствия пандемии, повлекшей дефицит импортных морепродуктов в Китае, а также ослабление контроля КНДР над промыслом в своих водах.

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