Зарплату на Дальнем Востоке решили подстегнуть льготами для работодателя

Минвостокразвития подготовило законопроект о налоговом стимулировании к повышению оплаты труда на Дальнем Востоке. Мера предложена в том числе для отрасли рыболовства.

Законопроект «О внесении изменений в главы 25 и 34 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» размещен на портале regulation.gov.ru. Документ предусматривает особые условия расчета расходов на оплату труда для предприятий Дальневосточного федерального округа для определения налога на прибыль.

Расходы будут рассчитываться с использованием повышающего коэффициента, если средняя зарплата на предприятии выше средней по отрасли, сообщает корреспондент Fishnews. То есть сам налог будет меньше. Также для таких плательщиков будут применяться пониженные тарифы страховых взносов.

Перечень отраслей, на которые распространятся особые условия, согласно законопроекту, определит правительство. В сопроводительных материалах говорится, что это будет в том числе сфера рыболовства и рыбоводства.

При этом есть ряд требований, которым должен отвечать получатель льгот. Так, не допускается наличие у плательщика обособленных подразделений за пределами ДФО. Не менее 90% фонда оплаты труда должно приходиться на работников, постоянно проживающих в регионе.

«Целью законопроекта является создание долгосрочного экономического механизма, стимулирующего повышение уровня оплаты труда в отдельных отраслях экономики Дальневосточного федерального округа», - отмечено в пояснительной записке.

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