Рыбоводам предлагают акватории в Саратовской области

Водохранилища Саратовской области распределяют в пользование под пастбищную аквакультуру. В общей сложности на аукцион и конкурс выставлены 10 участков.

Торги организует Волго-Каспийское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Все участки предоставляются на 25 лет на условиях совместного водопользования.

Аукцион проводится в отношении 6 РВУ площадью от 1,9 га до 235 га. Акватории расположены на водохранилищах рек Гашон, Нахой, Вязовка, Лизель и безымянного ручья. Эти русловые пруды находятся в Краснокутском, Энгельсском, Романовском, Пугачевском и Марксовском районах. Стартовые цены – от 1,4 тыс. до 179 тыс. рублей. Заявки принимаются до 8 июня. Торги предполагается провести 16 июня в Саратове.

Конкурс объявлен в отношении 4 участков на водохранилищах рек Елшанка, Суслы, Карай и Тростянка в Базарно-Карабулакском, Марксовском, Ртищевском и Балашовском районах. Площадь акваторий – от 10,5 га до 39 га. Критерии оценки заявок – объемы выращивания в предшествующие четыре года, планируемое производство товарной продукции и размер платы. Предложения принимаются до 9 июня – дня проведения конкурса в Саратове.

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