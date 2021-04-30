Таможенные посты Дальнего Востока будут работать в праздники

Дальневосточные таможенные органы, расположенные в пунктах пропуска, продолжат работу с 1 по 10 мая. Центры электронного декларирования ДФО ежедневно будут оформлять декларации на товары, отметили в ведомстве.

«В круглосуточном режиме будут работать сотрудники таможенных постов, расположенных вкрупных морских портах Приморья: Владивосток, Славянка, Зарубино, Восточный», - сообщили Fishnews в пресс-службе ДВТУ.

По данным управления, Владивостокский почтовый таможенный пост будет принимать и оформлять международные почтовые отправления ежедневно с 8:30 до 20:00.

Полная информация о работе таможенных органов Дальневосточного региона размещена на официальном сайте ДВТУ.

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