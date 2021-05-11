Для создания рыбоводных участков изменились правила

Правительство внесло изменения в правила формирования рыбоводных участков. Для марикультуры Северного бассейна теперь предусматривается использование электронного сервиса, как и для Дальнего Востока.

Постановлением правительства РФ от 29 апреля 2021 г. № 679 внесены изменения в правила формирования рыбоводных участков. Напомним, что для Дальневосточного бассейна в 2018 г. были предусмотрены особые принципы создания морских РВУ. Участки марикультуры на Дальнем Востоке формируются с помощью специального интернет-сервиса. Теперь такие же правила будут действовать и для Северного бассейна, сообщает корреспондент Fishnews.

Ранее для определения границ участков в этом случае использовался перечень доступных акваторий. За его формирование отвечало Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики. Теперь для этих целей будут необходимы наборы пространственных данных доступных акваторий, формируемые в векторном виде. Такие наборы будут включаться в фонд пространственных данных Министерства обороны РФ. Формирование набора данных будет находиться в ведении Минобороны.

По новому постановлению, Министерство обороны должно публиковать актуальные наборы пространственных данных доступных акваторий на своем сайте.

Изменяются формулировки пункта, посвященного ограничениям при создании рыбоводных участков.

Заявление на формирование РВУ в случае с марикультурой Дальневосточного и Северного бассейнов теперь можно будет подавать только через профильный интернет-сервис.

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