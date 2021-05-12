Россельхознадзор обновил структуру

Россельхознадзор заявил о завершении реорганизации своих территориальных управлений. Целью этих преобразований заявлено совершенствование организации деятельности ведомства.

«В мае 2021 года завершилась реорганизация территориальных управлений по Саратовской и Самарской областям (центр объединенного территориального органа расположен в городе Саратове) и территориальных управлений по Челябинской и Курганской областям (центр в городе Челябинске)», - рассказали Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора.

В ведомстве напомнили, что ранее, в апреле и марте, завершил регистрацию ряд других теруправлений:

- Североморское межрегиональное управление Россельхознадзора (Петрозаводск);

- Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора (Санкт-Петербург);

- Северо-Кавказское межрегиональное управление Россельхознадзора (Ставрополь);

- Кавказское межрегиональное управление Россельхознадзора (Махачкала);

- управление Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям (Владимир);

- управление Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям (Воронеж);

- управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю (Киров);

- управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям (Тверь).

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