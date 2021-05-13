Популярность вьетнамской креветки растет

В первом квартале Вьетнам увеличил экспорт рыбы и морепродуктов в стоимостном выражении почти на 7% к показателю за аналогичный период 2021 г. В отраслевой ассоциации считают, что росту способствует вакцинация против COVID-19 населения США и стран Евросоюза.

Всего за первый квартал республика продала за рубеж продукции из водных биоресурсов на 1,7 млрд долларов, сообщили Fishnews в пресс-службе Вьетнамской ассоциации производителей и экспортеров морепродуктов (VASEP). Отраслевое объединение рассчитывает, что во втором квартале показатель достигнет 2,1 млрд долларов (+10% к уровню прошлого года).

Ожидается рост экспорта креветок, тунца и другой рыбы, головоногих и прочих моллюсков. В VASEP наблюдают повышение спроса на креветку на розничных рынках таких крупных импортеров, как Соединенные Штаты и Евросоюз.

Ассоциация с удовлетворением отмечает, что благодаря масштабной вакцинации население США и ЕС чувствует себя более безопасно. Настроения людей способствуют восстановлению индустрии туризма и развлечений. В результате растут продажи морепродуктов и рыбы в рестораны и отели.

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