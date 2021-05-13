Фарерскую сельдь поделили две компании

В Росрыболовстве прошел аукцион по продаже прав на вылов сельди в зоне Фарерских островов. Его победителями стали компании из Мурманской области и Карелии, которые суммарно заплатят за доступ к ресурсу почти 2,7 млрд рублей.

Федеральное агентство 12 мая провело аукцион для распределения долей квот вылова атлантическо-скандинавской сельди в рыболовной зоне Фарерских островов. На торги было выставлено семь лотов: шесть – по 14,3% квоты и один – 14,2%. Цена за лот начиналась от 177 млн рублей.

Для участия в аукционе зарегистрировалось шесть компаний из Калининграда, Мурманска и Петрозаводска. Как сообщает корреспондент Fishnews, по итогам торгов квоты поделили между собой карельская компания «Азимут» (входит в группу компаний КРФ), выигравшая три лота, и Мурманский траловый флот (входит в группу «Норебо»), который приобрел четыре лота. Общая стоимость долей составила более 2,68 млрд рублей.

С победителями аукциона Росрыболовство заключит договоры сроком на 15 лет.

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