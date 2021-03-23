Сельдь в зоне Фарер разыграют на торгах

На аукцион выставили доли квоты вылова атлантическо-скандинавской сельди в водах Фарерских островов. Торги проведет Федеральное агентство по рыболовству, заявки принимаются до 4 мая.

Будут разыграны все 100% международной квоты, разбитые на семь лотов. Это 6 долей квот по 14,3% и одна - 14,2%, сообщает корреспондент Fishnews.

Согласно аукционной документации, начальные цены лотов – 178,3 млн рублей и 177 млн рублей соответственно.

Торги планируется провести в Москве 12 мая. С победителями заключат договоры сроком на 15 лет.

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