РФ и Сьерра-Леоне обсудят «рыбные» вопросы

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 17 мая проведет переговоры с коллегой из Сьерра-Леоне Дэвидом Джоном Фрэнсисом. Одной из тем станет укрепление сотрудничества в сфере рыболовства.

Рабочий визит министра иностранных дел и международного сотрудничества Республики Сьерра-Леоне Дэвида Джона Фрэнсиса в Москву запланирован на 16-18 мая. Участники переговоров собираются предметно обсудить пути активизации двустороннего взаимодействия в торгово-экономической области, сообщили Fishnews в пресс-службе российского МИДа.

Как рассказала официальный представитель министерства Мария Захарова, в фокусе внимания будут вопросы укрепления российско-сьерралеонского партнерства в сфере рыболовства.

Напомним, в начале 2019 г. Сьерра-Леоне и Россия по итогам встречи глав МИД договорились предпринять дополнительные шаги для реализации перспективных проектов в области рыболовства. В частности, обсуждалось сотрудничество в подготовке кадров.

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