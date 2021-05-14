Хакасия хочет производить собственного малька

В Республике Хакасия обсуждают перспективу организации производства рыбопосадочного материала. Рассматривается потенциал государственного рыбоводного завода и предпринимателей.

Совещание по этому вопросу прошло в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия. Уже много лет рыбоводы Хакассии покупают икру, личинок или мальков в Новосибирской, Кемеровской областях, Красноярском крае. Отмечено, что нередко часть приобретенного материала гибнет при транспортировке.

Между тем Белоярский рыбоводный завод располагает достаточными производственными площадями для развития или передержки икры и личинок, подращивания малька, сообщили Fishnews в пресс-службе минсельхозпрода республики. Предприятие входит в систему Главрыбвода.

«Большая часть площадей у нас занята только в сезон. Через несколько дней мы привезем сюда икру осетра, и до осени бассейны будут заняты на выполнении госзаказа. А потом мы готовы сотрудничать с нашими предпринимателями», – заявил руководитель завода Андрей Журавлев.

Местные аквафермеры тоже расположены к сотрудничеству, отметили в министерстве. Так, предприниматель Игорь Родин готов предоставить малька пеляди и других сиговых пород для подращивания.

«Мы решили, что еще раз встретимся осенью, после того, как завод выполнит госзаказ. Тогда разговор пойдет более предметно – определить, какие породы рыбы мы готовы разводить, круг потенциальных покупателей, просчитать логистику», – рассказал глава регионального минсельхозпрода Сергей Труфанов.

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