Для КМНС продвигают «арктические» преференции

В Ненецком автономном округе обсуждают возможность предоставлять статус резидента Арктической зоны организациям потребкооперации и общинам коренных народов. Соответствующую законодательную инициативу планируется направить в Госдуму.

Действующее законодательство предусматривает предоставление статуса резидента для соответствующих критериям индивидуальных предпринимателей или юрлиц. Резидентские преференции не распространяются на некоммерческие организации, сообщили Fishnews в пресс-службе собрания депутатов НАО.

«Речь идет об организациях потребительской кооперации на селе и общинах коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. При этом данные некоммерческие организации несут серьезную социальную нагрузку, реализуют инвестиционные мероприятия, направленные на расширение предоставляемых услуг и их доступности для населения, улучшение их качества. Общины КМНС также реализуют инвестпроекты, направленные на сохранение и развитие традиционных видов деятельности, прежде всего оленеводства, что также требует серьезных вложений», – отметила депутат Наталья Кардакова.

На заседании постоянной комиссии по вопросам государственного устройства и местного самоуправления региональные депутаты поддержали обращение в Госдуму о внесении изменений в закон «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне РФ». Предполагается дополнить перечень организаций, которые могут быть признаны резидентами Арктической зоны, общинами КМНС, сельскохозяйственными потребкооперативами и организациями потребительской кооперации – при условии осуществления ими предпринимательской деятельности.

Ранее это обращение поддержали на двух комитетах Парламентской ассоциации Северо-Запада России (ПАСЗР).

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