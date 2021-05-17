«Командорский» изучит угрозы для каланов

Заповедник «Командорский» при поддержке WWF России и Kinder проведет исследования причин снижения численности каланов. Работы помогут лучше понять всю экосистему островов.

Популяция калана после восстановления в XX в. снова стала сокращаться, причем довольно стремительно, заявили в заповеднике «Командорский». На особо охраняемой природной территории количество морских выдр снизилось в два раза за четыре года. В настоящее время численность командорской группировки калана оценивается в 1700 особей. Сотрудники заповедника круглогодично следят за прилегающей к Командорским островам акваторией и лежбищами калана. За последние годы случаев браконьерства не зафиксировано, эту причину сокращения численности можно исключить, рассказали Fishnews в пресс-службе учреждения.

«В качестве возможных драйверов негативных изменений мы рассматриваем причины как природного, так и антропогенного характера. К первым можно отнести возможное сокращение биомассы и доступности кормового бентоса. Ко вторым – загрязнение океана вредными веществами и тяжелыми металлами, изменение климата. Виной столь резкого падения численности могут быть и вспышки болезней, в том числе передающихся от домашних животных. Недавно появились подтверждения, что в командорских водах на калана активно охотятся плотоядные косатки. Поэтому прежде чем делать выводы о возможных причинах сокращения численности вида, следует детально разобраться в каждой гипотезе. И помощь WWF России и Kinder в поиске ответов на эти вопросы для нас неоценима», – поделился заместитель директора по науке заповедника «Командорский» Евгений Мамаев.

Финансовая помощь поможет «Командорскому» провести лабораторные анализы и масштабные исследования с использованием беспилотных летательных аппаратов и гидролокаторов. Комплексное изучение всей пищевой цепи от каланов до морских ежей и водорослей позволит составить точную карту распределения каланов в границах заповедника и определить наиболее уязвимые места в этой цепочке.

Сбор данных будет проводиться весь полевой сезон 2021 г. «Когда завершится анализ полученной информации, пока говорить рано. На формирование окончательных выводов о причинах снижения численности может потребоваться не один год. Мы готовы начать работы, и благодаря WWF России и Kinder мы сможем лучше понять всю экосистему островов. Только обладая проверенными подробными данными, мы сможем принять эффективные решения по защите самого пушистого животного планеты», – заявили в заповеднике.

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