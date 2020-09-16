Экологи призывают создать новые заповедники для каланов
Проведенные WWF России учеты каланов на Северных Курилах показали дальнейшее снижение численности этих зверей. Экологи считают самой вероятной причиной прибрежное рыболовство, а в качестве первоочередной меры рекомендуют создание заповедных акваторий и островов.
Работы велись в рамках совместного проекта WWF России и Kinder®. Экологи отмечают, что за период наблюдений с 1958 г. до настоящего времени исторический максимум численности калана на островах Шумшу и Парамушир был зафиксирован в 2003 г. – более 15 тыс. особей. По подсчетам ученых, тогда количество каланов в 2,6 раза была выше оптимума. Избыточный прессинг на экосистему, очевидно, стал толчком к запуску процессов сокращения кормовой базы и, как следствие, падению численности морских выдр, обратили внимание специалисты.
«Характерным признаком ухудшения кормовой базы морских выдр на северных Курильских островах в 2005-2007 годах становится увеличение в питании каланов доли второстепенных видов: плоского морского ежа, донных моллюсков, мелких крабоидов», – рассказал член Совета по морским млекопитающим, кандидат биологических наук Сергей Корнев.
Как сообщили Fishnews в пресс-службе WWF России, за следующие пять лет популяция сократилась в три раза, а коэффициент освоенности среды обитания (КОС) достиг 51%. «Другими словами, в 2008-2009 годах благополучно существовать на этой акватории могли в два раза больше каланов, чем обитало там фактически. Однако на этом падение численности не остановилось. Сегодня для Урупа КОС составляет 21%, а для Шумшу и Парамушира – лишь 11%», - подчеркнули экологи.
Экспресс-метод оценки состояния кормовой базы калана в августе 2020 г. показал депрессивное состояние популяции морских ежей: их мелкие размеры и невысокая плотность поселений на единицу площади сохраняются на восточном побережье Парамушира. Зато на западном побережье острова ежи хоть и мелкие, но очень многочисленные.
«Августовские учеты нынешнего года корректнее всего сравнивать с данными 2009 года. Тогда учеты были проведены в примерно те же даты и на той же акватории. Такое сравнение выявляет 75% сокращение численности популяции калана: с 5 тыс. особей до 1173 каланов, включая самок со щенками, которых мы насчитали в этом году. Это сокращение уже нельзя объяснить скудностью кормовой базы. Наиболее вероятной причиной падения численности калана на Северных Курилах следует считать влияние интенсивного прибрежного рыболовства. Речь идет о таких видах промысла, как добыча лососей жаберными сетями, вылов донных видов рыб ярусами и снюрреводами на мелководьях и других», – уверен Сергей Корнев.
Экологи отметили, что в тех районах, где морские выдры находятся под защитой особо охраняемых природных территорий (Командорские острова, Южные Курилы), численность каланов стабильна.
Ученые уверены: для сохранения популяций калана, обитающих на Курильских островах, необходимо разработать комплекс неотложных природоохранных мер.
«Первоочередным решением для этого послужило бы создание запретных заповедных акваторий и островов в ключевых местах обитания морских выдр на Курильских островах, - считают в WWF России. - Целесообразно разработать и принять новые «Правила охраны морских млекопитающих» взамен отмененных в июне этого года».
Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.
Fishnews