16 сентября 2020 года

Экологи призывают создать новые заповедники для каланов

Проведенные WWF России учеты каланов на Северных Курилах показали дальнейшее снижение численности этих зверей. Экологи считают самой вероятной причиной прибрежное рыболовство, а в качестве первоочередной меры рекомендуют создание заповедных акваторий и островов.

Работы велись в рамках совместного проекта WWF России и Kinder®. Экологи отмечают, что за период наблюдений с 1958 г. до настоящего времени исторический максимум численности калана на островах Шумшу и Парамушир был зафиксирован в 2003 г. – более 15 тыс. особей. По подсчетам ученых, тогда количество каланов в 2,6 раза была выше оптимума. Избыточный прессинг на экосистему, очевидно, стал толчком к запуску процессов сокращения кормовой базы и, как следствие, падению численности морских выдр, обратили внимание специалисты.

«Характерным признаком ухудшения кормовой базы морских выдр на северных Курильских островах в 2005-2007 годах становится увеличение в питании каланов доли второстепенных видов: плоского морского ежа, донных моллюсков, мелких крабоидов», – рассказал член Совета по морским млекопитающим, кандидат биологических наук Сергей Корнев.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе WWF России, за следующие пять лет популяция сократилась в три раза, а коэффициент освоенности среды обитания (КОС) достиг 51%. «Другими словами, в 2008-2009 годах благополучно существовать на этой акватории могли в два раза больше каланов, чем обитало там фактически. Однако на этом падение численности не остановилось. Сегодня для Урупа КОС составляет 21%, а для Шумшу и Парамушира – лишь 11%», - подчеркнули экологи.

Экспресс-метод оценки состояния кормовой базы калана в августе 2020 г. показал депрессивное состояние популяции морских ежей: их мелкие размеры и невысокая плотность поселений на единицу площади сохраняются на восточном побережье Парамушира. Зато на западном побережье острова ежи хоть и мелкие, но очень многочисленные.

«Августовские учеты нынешнего года корректнее всего сравнивать с данными 2009 года. Тогда учеты были проведены в примерно те же даты и на той же акватории. Такое сравнение выявляет 75% сокращение численности популяции калана: с 5 тыс. особей до 1173 каланов, включая самок со щенками, которых мы насчитали в этом году. Это сокращение уже нельзя объяснить скудностью кормовой базы. Наиболее вероятной причиной падения численности калана на Северных Курилах следует считать влияние интенсивного прибрежного рыболовства. Речь идет о таких видах промысла, как добыча лососей жаберными сетями, вылов донных видов рыб ярусами и снюрреводами на мелководьях и других», – уверен Сергей Корнев.

Экологи отметили, что в тех районах, где морские выдры находятся под защитой особо охраняемых природных территорий (Командорские острова, Южные Курилы), численность каланов стабильна.

Ученые уверены: для сохранения популяций калана, обитающих на Курильских островах, необходимо разработать комплекс неотложных природоохранных мер.

«Первоочередным решением для этого послужило бы создание запретных заповедных акваторий и островов в ключевых местах обитания морских выдр на Курильских островах, - считают в WWF России. - Целесообразно разработать и принять новые «Правила охраны морских млекопитающих» взамен отмененных в июне этого года».

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