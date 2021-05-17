Государство заплатит общине КМНС за пропущенную путину

На Сахалине арбитражный суд решил взыскать с Российской Федерации в пользу родовой общины нивхов «Наньво» 28,3 млн рублей убытков за вынужденный пропуск лососевой путины-2020. Причиной стал отказ в переоформлении рыболовного участка.

Как следует из материалов дела, в 2019 г. в ходе кампании по переоформлению, община «Наньво» обратилась в Сахалино-Курильское теруправление Росрыболовства для перезаключения договора на участок в Амурском лимане. Теруправление отказало общине из-за претензий к заполнению документов. Впоследствии арбитражный суд Сахалинской области признал этот отказ незаконным.

Однако пока длились судебные разбирательства, «красная» путина-2020 в районе рыболовного участка подошла к завершению. Община обратилась в суд, требуя компенсировать упущенную выгоду. Размер определялся, исходя из дохода по результатам предыдущей путины. Суд согласился с доводами представителя общины и удовлетворил иск.

Решение суда первой инстанции может быть обжаловано.

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