Риски нарушений в сфере ветеринарии будут оценивать системно

Минсельхоз предложил индикаторы, которые будут использоваться для оценки риска нарушений в области ветеринарии. Такие показатели будут применяться для риск-ориентированного подхода при госконтроле.

Напомним, что закон о госконтроле предусматривает риск-ориентированный поход к контрольно-надзорной деятельности. Для оценки риска причинения вреда при принятии решения, какой вид внепланового контрольного мероприятия выбрать, должны использоваться индикаторы риска нарушения.

Как сообщает корреспондент Fishnews, Минсельхоз предложил перечень таких индикаторов риска для федерального государственного ветеринарного контроля. Проект приказа размещен на портале regulation.gov.ru.

Для оценки предлагается использовать, например, направление не менее двух раз в адрес контролируемых лиц предостережений, привлечение два и более раз к административной ответственности за нарушение требований в сфере ветеринарии.

Как и закон о госконтроле, приказ министерства в случае принятия вступит в силу с 1 июля 2021 г.

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