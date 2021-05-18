Рыба из Приморья расширила географию экспорта

Рыбная продукция из Приморского края в 2021 г. поставлялась в 19 стран - такие данные привело территориальное управление Россельхознадзора. В ведомстве отметили рост поставок в Южную Корею, Японию, Африку.

С начала 2021 г. управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области оформило ветсертификаты на экспорт 476,7 тыс. тонн рыбы и морепродуктов.

Появилось восемь новых стран-импортеров рыбопродукции из Приморского края: Гана, Бенин, Того, Камерун, Эстония, Норвегия, Испания и Ямайка. Всего с начала года рыбопродукция поставлялась в 19 стран мира, сообщили Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора.

Большая часть рыбы и морепродуктов направлена в Республику Корея – 369,6 тыс. тонн. По сравнению с показателем за соответствующий период 2020 г., экспорт рыбопродукции в Южную Корею вырос на 63,7%.

На 33,7% увеличились объемы экспорта рыбы и морепродуктов в Японию. По данным на первую декаду мая, управление Россельхознадзора оформило ветсертификаты на отправку в эту страну почти 9 тыс. тонн.

В 2021 г. существенно вырос экспорт рыбопродукции в Нигерию. В эту страну направлено 20,5 тыс. тонн рыбы и морепродуктов, тогда как за весь прошлый год - 9,6 тыс. тонн. В целом с начала 2021 г. управление оформило на экспорт в страны Западной и Центральной Африки партии общим весом 29,8 тыс. тонн.

Вырос экспорт рыбопродукции в КНДР. С начала 2021 г. в Северную Корею уже направлено 126 тонн, а в 2020 г. всего экспортировано 100 тонн.

За отчетный период в КНР экспортировано 63,8 тыс. тонн рыбы и морепродуктов.

В Германию направлено 2,7 тыс. тонн рыбопродукции, во Вьетнам 673 тонны, в Великобританию 140 тонн, во Францию 97 тонн, в Эстонию экспортировано 23 тонны, в Норвегию - 22 тонны, в Испанию - 16 тонн и на Ямайку - 12 тонн.

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