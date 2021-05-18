Колыма получила сроки лососевой любительской рыбалки

В Магаданской области рыбаки-любители смогут ловить лососей и гольцов на участках с 25 июня по 18 сентября. Такое решения приняла региональная комиссия по регулированию добычи анадромных видов.

В протоколе заседания отмечено, что дату открытия участков и период их работы в установленные сроки определяют пользователи участков – организаторы рыбалки. Как сообщает корреспондент Fishnews, организаторам рекомендовано установить норму вылова на одну путевку (не более 10 горбуш, 5 экземпляров кеты и (или) кижуча, 3 нерок, 10 кг гольца), а также оформлять не более двух путевок на рыбака в день.

Пока по заявкам трех предприятий для организации любительского рыболовства распределено в общей сложности 186 тонн лососей и гольца.

Всего для Магаданской области выделили 8552 тонны тихоокеанских лососей: 6540 тонн горбуши, 1900 тонн кеты, 92 тонны кижуча и 20 тонн нерки. А также 403,5 тонны гольца и 179 тонн азиатской зубастой корюшки.

Определены сроки промышленного рыболовства зубатки и нерки – с 28 мая по 5 июля и с 14 июня по 10 июля соответственно.

В соответствии с рекомендациями науки комиссия установила в регионе запрет на промышленный вылов лососей вне участков для добычи анадромных с 30 мая до конца года. Аналогичная мера предусмотрена для азиатской зубастой корюшки в Тауйской губе и впадающих в нее реках.

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