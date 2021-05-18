Участок марикультуры в Приморье ушел за 31 млн рублей

Опубликован протокол аукциона по участку для аквакультуры у берегов Приморского края. РВУ площадью 2 636 га в бухте Экспедиции приобрели за 30,844 млн рублей.

Электронные торги состоялись 14 мая, победителем стало ООО «Хасанморепродукт», сообщает корреспондент Fishnews. С компанией заключат договор на 25 лет. Согласно протоколу, стартовая цена лота составляла около 25,4 млн рублей.

Напомним, 14 мая планировалось провести аукционы и по четырем другим марикультурным участкам в водах Приморья – площадью от 502 до 1511 га. Однако эти торги были отменены Росрыболовством.

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