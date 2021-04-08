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Выставленные на аукцион участки (выделены оранжевым) на карте интернет-сервиса «Аквавосток»

Перспективные акватории Приморья задействуют под марифермы

На электронные аукционы выставили пять больших участков для аквакультуры у побережья Приморского края, стартовые цены – от 4,8 млн до 25,4 млн рублей. Заявки можно подавать до 4 мая.

Аукционы организует Росрыболовство. Все торги планируется провести 14 мая на площадке «РТС-тендер». Как сообщает корреспондент Fishnews, участки созданы с помощью интернет-сервиса «Аквавосток» новым способом – с привязкой к береговой полосе. Все акватории предоставляются на правах обособленного водопользования на 25 лет.

Самый дешевый участок имеет стартовую цену 4,84 млн рублей и площадь в 502 га. Акватория расположена в бухте Новгородской. Другой РВУ в этой бухте предлагается по начальной стоимости в 8,93 млн рублей. Этот участок занимает 928 га.

Остальные участки находятся в бухте Экспедиции. Один из них имеет площадь 1 511 га и начальную цену в 14,55 млн рублей. Другой – 2 636 га и 25,38 млн рублей соответственно. Третий участок в бухте Экспедиции – площадью 620 га – выставлен со стартовой стоимостью 5,97 млн рублей. Отметим, на момент публикации новости к лоту прилагалась неверная документация на сайте torgi.gov.ru.

Напомним, эти бухты входят в состав региональных памятников природы, образованных во времена СССР. В 2017 г. у марифермеров, имеющих там участки, внезапно возникли проблемы. Этим предприятиям было фактически запрещено работать. Кроме того, оказались закрытыми для создания новых РВУ до 80 тыс. га наиболее перспективных акваторий. Урегулирование вопроса затянулось на годы.

Проблему удалось решить лишь в июле 2019 г. – власти Приморья внесли поправки в решение исполкома краевого Совета народных депутатов (документ 1974 г.). Было четко прописано, что на территории памятников природы и их охранных зон разрешено заниматься аквакультурой.

Председатель Дальневосточного союза предприятий аквакультуры Роман Витязев отметил, что объявленные аукционы позволят ввести в оборот участки большой площади для реализации серьезных инвестпроектов. «Это еще один результат наших усилий. Вместо браконьеров на этих акваториях будут работать легальные пользователи, а высаженная молодь, распространяясь за пределы РВУ, поможет восстановить природные экосистемы», - обратил внимание глава отраслевого объединения.

Он подчеркнул, что выставленные на торги участки – высокопродуктивные. РВУ отлично подходят для выращивания трепанга, устрицы, мидии, японского гребешка, кроме того, там можно разводить креветку.

«Ожидаем прихода инвесторов. Вложения бизнеса должны дать как импульс развитию марикультуры Дальнего Востока, так и мультипликативный эффект для прибрежных территорий: будут созданы новые рабочие места, инфраструктура, в региональный бюджет станет поступать больше налогов», - считает Роман Витязев.

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НазадМетки: аквакультурадальний востоккреветкаросрыболовство
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