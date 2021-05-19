Владивосток вновь примет ВЭФ

Власти готовятся к Восточному экономическому форуму, запланированному на сентябрь. Основной темой ВЭФ станут изменения в мире из-за пандемии коронавируса, рассказал вице-премьер - полпред президента Юрий Трутнев.

Восточный экономический форум планируется провести в Приморье со 2 по 4 сентября. В прошлом году ВЭФ не состоялся из-за ограничений, вызванных пандемией. Подготовку к мероприятиям нынешнего года обсудили вице-премьер - полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев и губернатор Олег Кожемяко, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства края.

По словам Юрия Трутнева, отсутствие форума в прошлом году сказалось на работе по привлечению инвестиций.

«Возможность обсудить важнейшие вопросы развития Дальнего Востока с участием инвесторов, представителями власти, лидерами государств создавало важные условия для дальнейшего развития. В этом году нам надо обратно входить в устоявшуюся колею и снова проводить форум», - цитирует вице-премьера - полпреда пресс-служба.

Он отметил, что одной из важнейших тем на площадке форума станет анализ изменений, произошедших в мире, и их влияние на сотрудничество стран.

Началось формирование «архитектуры» программы, приглашаются иностранные делегации.

Как отметил Олег Кожемяко, в регионе создан и действует организационный штаб по подготовке к форуму. В его состав входят представители силовых структур Приморского края, ДВФУ, Роспотребнадзора, органов исполнительной власти Приморского края, администрации Владивостока и других заинтересованных организаций.

«Мы предусмотрели и передали Владивостоку краевую субсидию на мероприятия по подготовке к ВЭФ: приведение в порядок общественных пространств, дорог. Дополнительно попросили федеральные средства на восстановление деревьев после ледяного дождя, фасады домов. Юрий Петрович поручил проработать эти вопросы с Минвостокразвития», – рассказал губернатор.

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