Рыба серьезно подстегнула экспорт в Японию

По данным центра «Агроэкспорт», Россия почти вдвое увеличила поставки товаров АПК на японский рынок в этом году. Увеличить показатели помогла рыбная продукция.

За январь-апрель Россия поставила в Японию 93 тыс. тонн продукции АПК. Это на 57% больше показателя за тот же период 2020 г. Стоимостной объем поставок вырос на 95% - до 95 млн долларов. Такую статистику привел Федеральный центр развития экспорта продукции АПК Минсельхоза России (ФГБУ «Агроэкспорт»).

Драйвером роста стали поставки мороженой рыбы, увеличившиеся в 3,2 раза, - до 9,9 тыс. тонн в физическом выражении и в 3,8 раза - до 42 млн долларов - в денежном. Основная часть этого объема пришлась на мороженую нерку, которой отгружено на сумму 36 млн долларов, в то время как в прошлом году ее поставки обеспечили лишь 1,4 млн долларов, сообщили Fishnews в пресс-службе «Агроэкспорта».

Япония находится на втором месте по импорту из России свежих и охлажденных крабов, охлажденных и мороженых креветок, а также традиционно является главным покупателем морских ежей.

Согласно данным Агентства по рыболовству Японии, в 2019 г. среднедушевое потребление рыбы и морепродуктов составило 23,9 кг. Правительство страны прикладывает усилия по увеличению потребления при помощи реализации различных маркетинговых кампаний, таких как программа Fast Fish – продвижение потребления простой в приготовлении рыбопродукции.

Ведущими поставщиками продукции АПК на японский рынок в 2020 г. были США (20%), Китай (12%) и Канада (6%). Россия занимала 17-е место с долей 1,4%.

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