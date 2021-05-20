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Сахалинский рыбохозяйственный совет рассмотрел стратегию промысла лососей в регионе на 2021 г. Фото пресс-службы регионального агентства по рыболовству

Сахалин согласовал стратегию по лососю

На Сахалине в нынешнем году ожидаются подходы всего около 2 тыс. тонн горбуши - специалисты называют такой показатель антирекордом. В связи с этим ожидаются жесткие меры по ограничению промысла.

Сахалинский рыбохозяйственный совет рассмотрел стратегию промысла тихоокеанских лососей в регионе на 2021 г. Прогноз на путину - около 45 тыс. тонн. При этом на долю горбуши приходится около 9,7 тыс. тонн, кеты - 33,4 тыс. тонн.

Дисбаланс в сторону кеты продолжает усугубляться, обратил внимание заместитель руководителя Сахалинского филиала ВНИРО (СахНИРО) Виктор Лапко.

«Это, на мой взгляд, очень красноречивый факт, который свидетельствует о том, что состояние запасов горбуши в нашем регионе, наверное, близко к катастрофическому», - заявил представитель науки. В особенности, отметил он, такая ситуация касается популяций горбуши Сахалина «нечетных» лет.

Прогноз по вылову горбуши на Сахалине - около 2 тыс. тонн. Это 1,6 тыс. тонн на восточном побережье и 384 тонны на западном. «Такого антирекорда за последние годы или даже десятилетия я не помню», - сказал Виктор Лапко.

Для сохранения ресурса планируется использовать ограничения добычи, в особенности по горбуше Восточно-Сахалинской подзоны, сообщает корреспондент Fishnews.

Заместитель руководителя Сахалинского филиала ВНИРО (СахНИРО) Виктор ЛАПКО

На заседании были представлены меры регулирования, отраженные в протоколе Дальневосточного научно-промыслового совета. Напомним, что в апреле во Владивостоке ДВНПС рассматривал стратегии лососевого промысла по регионам.

Так, планируется не открывать промысел горбуши на юго-западе Сахалина, в заливах Анива и Терпения.

Для юго- и северо-восточного побережий сроки открытия промысла горбуши планируется увязать с заполнением нерестилищ на 50% и более. Для ориентира будут использоваться реперные реки. На северо-востоке - Даги, Пиленга и Лангери, по юго-востоку - Лозовая, Дудинка и Очепуха, рассказал представитель СахНИРО. При этом на локальном участке планируется открыть промысел в обычные сроки, так как там традиционно наблюдаются хорошие подходы. В протоколе ДВНПС указан участок от реки Сима до реки Долинка, хотя, как отметили участники СРХС, обсуждался район от мыса Острый до Долинки.

При этом для физических лиц - представителей коренных малочисленных народов предлагается все-таки сразу определить двухнедельные периоды лова на северо-востоке и в заливе Терпения.

По кете подходы к организации промысла предлагаются как в прошлом году: с сосредоточением участков лова возле устьев нерестовых водоемов рыбоводных заводов.

СахНИРО будет давать анадромной комиссии рекомендации по периодам пропуска горбуши, исходя из оперативных данных рыбвода об интенсивности хода и заполнения нерестилищ.

По кете на Сахалине планируется использовать два проходных дня в неделю для участков в районе базовых рек государственных рыбоводных заводов, занимающихся воспроизводством этого объекта.

Проходные дни на Сахалине традиционно становятся предметом дискуссий. В этот раз удалось добиться отсутствия в стратегии жестких указаний по этому поводу и оперативного подхода, обратил внимание президент Ассоциации рыбопромышленников Сахалинской области Максим Козлов. Это очень важное решение, отметил он.

Рекомендуется установить запрет на лов лососей с использованием ставных сетей на участках в районе острова Шумшу с 15 июля по 15 августа.

Естественно, обсуждение ограничений промысла не проходит без споров. Например, Любовь Курмангужинова, представлявшая на заседании КМНС, заявила, что залив Тепрения закрывается уже не первый раз и от науки нужны цифры об эффективности таких мер.

На это Виктор Лапко ответил, что при таком состоянии ресурса ловить вообще нельзя, но с учетом социальной роли традиционного рыболовства для него все же отведены сроки. Данные есть, сказал представитель науки и пообещал, что их представят.

Решение о том, чтобы сроки открытия промысла были увязаны с 50% заполнением нерестилищ, - непростое, ведь в таких условиях предприятию сложно понять, готовиться к путине или нет, но состояние ресурса требует жесткой меры, отметил руководитель Ассоциации лососевых рыбоводных заводов Сахалинской области Кирилл Проскуряков.

Стратегию одобрили с учетом замечаний. Фото пресс-службы регионального агентства по рыболовству

Участники заседания обратили внимание, что в протокол ДВНПС вошли положения, которые на заседании не рассматривались. Например, по ограничению длины ставных неводов в Восточно-Сахалинской подзоне. Возможно, этот вопрос нуждается в обсуждении, но в любом случае процедурные моменты необходимо соблюдать, отметил Максим Козлов.

Рыбохозяйственный совет одобрил стратегию промысла на 2021 г. с учетом замечаний.

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