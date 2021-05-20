Россия обещает вести Арктический совет «экологической дорогой»

Председательство в Арктическом совете на два года переходит к России. В основе приоритетов будут природосберегающие технологии и рациональное использование ресурсов, отмечает МИД.

Российская Федерация должна стать председателем Арктического совета по итогам 12-й министерской встречи АС в Рейкьявике, она запланирована на 20 мая. На этом посту наша страна сменяет Исландию.

«У России с Исландией в высоких широтах имеется ряд общих интересов, прежде всего касающихся проблематики моря – устойчивое развитие, в том числе устойчивый экономический рост, вопросы защиты морской среды и сохранения биоразнообразия, борьба с морским мусором, включая микропластик, и с закислением океана, а также развитие устойчивого судоходства», - рассказали Fishnews в пресс-службе Министерства иностранных дел РФ.

В МИД отметили, что схожесть приоритетов двух стран обеспечивает преемственность общеарктической повестки при переходе председательства в АС к России.

По информации министерства, Россия, как страна-председатель в Арктическом совете, намерена содействовать повышению адаптации и устойчивости региона к глобальным климатическим изменениям, минимизации антропогенного воздействия на окружающую среду. В том числе в русле реализации Парижского соглашения и Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 г.

В основу приоритетов своего председательства в 2021-2023 гг. Россия закладывает платформу действий, основанную на природосберегающих технологиях, заявили в МИД.

Внимание планируется уделить использованию климатически-нейтрального топлива в транспортной и энергетической сферах, развитию возобновляемой энергетики.

«Одним из центральных приоритетов России является реализация задач по формированию благоприятных условий для повышения уровня жизни населения, включая коренные народы, модернизации экономики, обеспечению конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности региона при рациональном использовании его научно-инновационного и ресурсного потенциала», - сообщили в министерстве.

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